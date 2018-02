NBA》費城鷹奪超級盃 恩比德：下一個輪到我們了！

恩比德(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕超級盃今天落幕,由費城老鷹隊擊敗愛國者奪得金盃,而費城七六人主力中鋒恩比德(Joel Embiid)也到場觀戰,賽後他接受採訪,除了肯定老鷹隊表現之外,也誇下海口表示:「下一個出頭的就是我們!」。

「我很驚艷,也和整個城市一起雀躍起來,這太有趣了!而下一個輪到我們了,Trust The Process!」似乎暗示著七六人將會打進季後賽。而這是恩比德本季第二次到場看美式足球,上一次在國聯分區賽到場看球,老鷹隊以15:10擊敗獵鷹。

七六人目前戰績25勝25敗,暫居東部第8。

"WE UP NEXT!" Philadelphia 76ers Center Joel Embiid says the Sixers are up next and he's excited for the city of Philadelphia after the Eagles Super Bowl win! The Eagles were undefeated in games Embiid attended this year. #TrustTheProcess



