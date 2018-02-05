NBA》費城鷹奪超級盃 恩比德：下一個輪到我們了！

2018/02/05 15:23

恩比德（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級盃今天落幕，由費城老鷹隊擊敗愛國者奪得金盃，而費城七六人主力中鋒恩比德（Joel Embiid）也到場觀戰，賽後他接受採訪，除了肯定老鷹隊表現之外，也誇下海口表示：「下一個出頭的就是我們！」。

「我很驚艷，也和整個城市一起雀躍起來，這太有趣了！而下一個輪到我們了，Trust The Process!」似乎暗示著七六人將會打進季後賽。而這是恩比德本季第二次到場看美式足球，上一次在國聯分區賽到場看球，老鷹隊以15：10擊敗獵鷹。

七六人目前戰績25勝25敗，暫居東部第8。

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