陳禹勳月薪50萬目標達成？ 鄉長臉書最先感謝他

猿隊守護神陳禹勳去年幫桃猿隊立下汗馬功勞，以37次救援成功突破聯盟單季紀錄，去年月薪34萬，今年挑戰50萬月薪。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕桃猿隊守護神陳禹勳去年幫桃猿隊立下汗馬功勞，以37次救援成功突破聯盟單季紀錄，去年月薪34萬，今年挑戰50萬月薪，遭網友看衰，不過陳禹勳今早在臉書PO文稱：「感恩大師，讚嘆大師」，似乎與球團達成其月薪50萬的目標。

陳禹勳今早在臉書PO文大讚：「感恩大師，讚嘆大師」，底下網友也都留言向鄉長道恭喜，疑已與球團達成月薪50萬的共識。（圖擷自陳禹勳臉書）

PTT網友「Allen524」由於時常預測失準，被鄉民戲稱為「冥燈大師」，上月在PTT棒球版中，「Allen524」對於陳禹勳想挑戰月薪50萬的想法頗不以為然，推文表示：「去年才34（萬）..一下子要跳到50（萬）的機率本來就不大。」當時就有鄉民笑說，「大師開示，鄉長穩了。」

不料陳禹勳今早在臉書PO文大讚：「感恩大師，讚嘆大師」，同時還標註了「#524」、「#不可質疑的大師」兩個標籤，底下網友也都留言向鄉長道恭喜，疑已與球團達成共識，符合陳禹勳月薪50萬的目標。

鄉民紛紛表示：「鄉長辦一桌找524出來吃飯吧」、「原來是超級經紀人啊 我還以為是524呢」、「拜託也開示我月薪不可能五十萬吧」、「時空旅人」，連「Allen524」本人也在推文底下現身無言以對。