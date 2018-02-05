超級盃》見證崩塌的一刻 狂歡球迷把飯店棚子踩壞了（影音）

狂歡球迷把飯店遮陽棚踩壞了。（取自NBC）

〔體育中心／綜合報導〕費城老鷹爆冷拿下隊史首座超級盃，不只球員為之瘋狂，球迷更是嗨翻整座費城，不過瘋狂星期日也意外造成破壞，就有不少球迷集體弄壞了一間飯店的遮陽棚，還把支架當作紀念品收藏。

費城老鷹奪冠，費城當地球迷遊街狂歡。（路透）

最早是有球迷攀爬上費城南大街麗思卡爾頓酒店的遮陽棚，背對著群眾往後跳，而在人群的簇擁下，該名球迷很快起身並繼續狂歡，然而能支撐一個人的遮陽棚，在越來越多的球迷爬上去後無法支撐多人的重量，在眾目睽睽之下坍塌。

OMG I JUST WATCHED A MAN DIE pic.twitter.com/oZHBmDajJa — max （@MaxOnTwitter） February 5, 2018

奇怪的是，雖然剩下遮陽棚支架，球迷們仍不放過它，將支架撿拾當作紀念品。《運動畫刊》幽默寫下，可能因為對手愛國者擁有麗思卡爾頓股權的關係，一點也不意外。