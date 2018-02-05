電競》2017電競觀看人數 英雄聯盟居首、絕地求生來勢洶洶

英雄聯盟依舊是全球電競觀看人數最高的電競項目。（取自lol esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2017年是全球電競產業蓬勃發展的一年，市調公司SuperData日前推出「2017年度回顧」，內文統計了去年前十大電競觀看人數項目，居首的仍為《英雄聯盟》，全年高達1.57億收看人次、第二名為風靡全球的「吃雞」《絕地求生》，發行測試不到一年，同樣吸引破億觀眾數收看，更是被電競人士看好的下一個電競賽事項目；第三名則是《爐石戰記》，相關賽事也有著8300萬人次收看。

SuperData統計前十名電競觀看人數項目。（取自SuperData）

根據SuperData提供的前十名電競收看人數項目，由高到低分別為：英雄聯盟（1.57億）、絕地求生（1.02億）、爐石戰記（8300萬）、Dota2（6500萬）、鬥陣特攻（6300萬）、絕對武力：全球攻勢（4300萬）、暴雪英霸（1500萬）、FIFA（1400萬）、決勝時刻（1000萬）、星海爭霸（900萬）。

從發行商來看，旗下遊戲就有五項遊戲入選前十大觀看電競項目的暴雪娛樂無疑是最大贏家，暴雪在今年更是砸重本在北美展開《鬥陣特攻》職業電競聯賽，開幕戰最後一場首爾王朝隊上達拉斯燃火的較勁更一度吸引超過44萬人次同時線上觀看，真的是十分瘋狂。