傳說對決》AWC世界大賽 7月開打 獎金池將超過1450萬新台幣

Garena今（5）日宣布，今年7月將於美國洛杉磯舉辦AWC（Arena of Valor World Cup）世界級賽事。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《傳說對決》戰隊SMG去年11月在南韓首爾奪下第一屆AIC世界大賽冠軍，再度讓全世界看見台灣電競實力，時隔半年，更大規模的AWC世界級賽事即將於今年7月在北美洛杉磯舉辦，總獎金池更將超過去年的50萬鎂（約1450萬新台幣），將成為目前全球規模最盛大的移動電競賽事。

《Garena 傳說對決》繼2017由台灣SMG戰隊奪下AIC世界冠軍後，2018將面臨來自各國更激烈的挑戰。（Garena提供）

Garena今（5）日宣布，今年7月美國洛杉磯即將舉辦AWC（Arena of Valor World Cup）世界級賽事，預計有台港澳、歐洲、北美、泰國、越南、韓國、新馬菲、印尼及南美等 9 大賽區參戰。

本次賽事共有12支隊伍參賽，包括9大賽區各一支代表隊以及3支外卡隊伍，主辦單位後續將公布此3支外卡隊伍的選拔機制，而9支代表隊的選拔方式則交由各賽區自行決定。在台港澳賽區的部分，Garena宣布將由GCS職業聯賽春季賽的冠軍代表出征。

Garena指出，在《Garena傳說對決》襲捲全球的魅力吸引下，北美傳奇電競俱樂部 Team Liquid 和歐洲老牌勁旅 SK Gaming、Fnatic、Team Vitality、Alliance等電競豪門紛紛加入並成立專屬戰隊，因此可以預期 AWC 的精彩與刺激程度將不亞於全世界任何國際等級賽事。

AIC與AWC未來將是《Garena傳說對決》最高等級的世界級賽事，第二級為區域性職業聯賽，除了進行中的台港澳GCS、泰國RPL、越南AOG、韓國PSPL及印尼ASL之外，歐洲、北美、南美及新馬菲的職業聯賽也即將展開；第三級基礎賽事則為校園賽、城市賽等業餘賽事。