NBA》戈登因傷放棄圓夢 超級新秀頂替角逐灌籃王

爵士新秀米契爾將頂替受傷的A.戈登，參加本季灌籃大賽。（圖片取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕今天稍早NBA官方宣布，魔術隊明星前鋒A.戈登（Aaron Gordon）因為臀部的傷勢將缺席灌籃大賽，而爵士隊「超級新秀」米契爾（Donovan Mitchell）則將頂替上A.戈登的空缺，參加2018全明星灌籃大賽。

連續三年入圍灌籃大賽的A.戈登，前兩次都鎩羽而歸，原本想在第三年大放異彩，可惜最後還是因為左髖關節屈肌扭傷得放棄灌籃大賽，A.戈登今天在受訪時也難掩失望。

「這真的很讓人失望，無法在全明星賽前與球隊一起比賽，然後又因為受傷不能參加灌籃大賽。」戈登說。

戈登認為現在雖然感覺有在恢復中，不過卻也知道自己還沒有做好上場的準備，就算在灌籃大賽之前就恢復健康，但他認為還是沒有理由強迫自己去參賽，畢竟幫助球隊拿下勝利，才是最重要的目標。

「我還不確定何時回歸，但我唯一能做的就是趕快健康復出，回到場上為球隊帶來勝利，這比任何個人目標都還重要，」戈登說，「受傷讓我久久無法上場，所以也不得不讓自己省下所有力氣來恢復健康，在下半季能有不錯的表現，為了盡可能地延長我的職業生涯，最好的方法就是不斷努力還有保持耐心。」

魔術明星前鋒A.戈登，今年因傷只能缺席灌籃大賽。（資料照，美聯社）

頂替戈登參加灌籃大賽的米契爾，是爵士首輪第13順位新秀，今年新秀年就曾兩度得分破40表現搶眼，也成為本季新人王的熱門人選之一，之前一直很失望沒能入選灌籃大賽的他，今天也終於如願以償，不過這也代表著他可能得放棄參加今年的技術挑戰賽。

而米契爾將要和湖人前鋒南斯（Larry Nance Jr.）、溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）以及獨行俠後衛D.史密斯（Dennis Smith Jr.）一同角逐灌籃王頭銜。