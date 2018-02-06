NBA》沒得上場！尼克中鋒赫南高梅茲要球隊交易他

赫南高梅茲希望被交易。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3天後就是NBA季中交易截止日，據Yahoo記者Shams Charania報導，尼克中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）已向球隊提出交易申請，原因是希望得到更多上場時間。

有鑒於尼克在送走「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後獲得坎特（Enes Kanter），且陣中還有歐昆恩（Kyle O'Quinn）能填補空缺，導致赫南高梅茲的上場時間大幅減少。

消息指出，赫南高梅茲對球隊感到失望，近日才做出這個決定，他希望被交易到一支有足夠空間讓他繼續進步的球隊，且消息人士透露，目前已有多支球隊向尼克詢問報價。

「他每天都訓練，他很認真。」尼克總教練何納塞克（Jeff Hornacek）說，他了解赫南高梅茲希望有更多出場時間，但他必須理解球隊，「就現在聯盟的潮流來看，我們很難把三個中鋒擺在場上。」

何納塞克接著說：「現在有很多中鋒都能投外線，所以我們有時也會讓波辛傑斯（Kristaps Porzingis）打五號，赫南高梅茲是一個很好的球員，我們知道沒有上場時間對他來說很難受。」

本賽季至今，赫南高梅茲25場出賽，平均上場時間只有9.2分鐘，比上賽季的18.4分鐘足足少了一半，場均繳出4.4分2.6籃板的成績。

尼克先發中鋒坎特。（資料照，美聯社）

歐昆恩。（資料照，法新社）