NBA》戰績領跑全聯盟還想再升級？火箭先發大前鋒待價而沽

火箭再跟全聯盟兜售陣中大前鋒R.安德森（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在交易截止日前，應該有很大的機率不會再有任何動作的火箭，隨著交易截止日的不斷逼近，終究還是按耐不住，就有美媒指出，火箭正在悄悄的向全聯盟兜售他們陣中得先發大前鋒R.安德森（Ryan Anderson）。

一月初，火箭總管莫雷（Daryl Morey）在接受採訪時才表示，在今年的截止日之前火箭應該都不會有什麼動作，因為他覺得火箭隊本季的表現令人十分滿意，由其是在大家都能保持健康的情況下。不過當時他也曾說過，自已絕對不會放過任何能提升火箭戰力的機會。

而今天根據火箭記者Kelly Iko的報導，就有消息人士透露，火箭悄悄地在交易截止日之前評估聯盟各隊對自家陣中前鋒R.安德森是否有興趣。

R.安德森在2016年夏天跟球隊簽訂了一份4年8000萬美元（約台幣23億）的合約，本季他共替火箭打了50場比賽，繳出場均10.2分、5.4籃板，三分命中率也有37.9%，近幾場比賽也表現亮眼，之前更是曾以一顆驚天單手飛扣，讓火箭主帥丹東尼讚不絕口。

不過值得一提的是，火箭其實已經不是第一次想把R.安德森賣掉了，去年夏天火箭就試圖用他換來「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），不過當時的尼克隊卻不願接受R.安德森的合約，交易也因此破局，而安東尼最後也去了雷霆。

火箭大前鋒R.安德森。（資料照，美聯社）