NBA》「聰明哥」待價而沽 金塊願用穆迪耶當籌碼

綠衫軍欲交易「聰明哥」史瑪特，引起多家球隊注意。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然塞爾提克「聰明哥」史瑪特（Marcus Smart）上周因為錘打飯店畫框割傷手目前還在休兵養傷，關於他的交易傳聞卻甚囂塵上，隨著交易截止日的逼近，也有越來越多支球隊展現出對史瑪特有興趣，而金塊隊就願意用陣中控衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）來交換這位防守悍將。

23歲的史瑪特的合同將在今年夏天到期，並且成為一名自由球員，這是綠衫軍希望在交易截止日之前送走他的主要原因。

ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski前陣子在節目中透露，如果有球隊願意送出一個首輪選秀權，那麼也許塞爾提克會考慮交易史瑪特。

而消息一出，聯盟中有不少支球隊對史瑪特也越來越有興趣，而金塊隊就是其中之一，據傳他們已經和塞爾提克討論過交易提案，金塊願意送出穆迪耶，不過但塞爾提克仍希望還能得到一個首輪選秀權。

金塊願意送出替補出色的後衛穆迪耶。（資料照，法新社）

雖然綠衫軍心心念念希望用史瑪特換來一個首輪選秀權，但是沃神對於這一點倒是不怎麼樂觀，不認為綠衫軍能如願以償。

「每支球隊都想得到首輪選秀權，我不知道他們（塞爾提克）是否能用史瑪特換來一個首輪簽。他（史瑪特）將在今夏成為自由球員，而他也希望能簽一份長期的合約。有蠻多球隊都喜歡他，畢竟他是一位能幫助球隊贏球的球員。」沃神說。

史瑪特本季目前繳出場均10.1分、4.7助攻和3.6籃板。而他本季的薪資約為450萬美元，在這個球季開始前，他曾和塞爾提克討論過是否能得到一份長期的合約，但是雙方最後卻沒能有任何共識。