NBA》白邊雙十無用 熱火不敵魔術吞4連敗

2018/02/06 13:20

懷特塞德繳雙十。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今在主場迎戰魔術，儘管先發中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）「雙十」演出，拿下19分14籃板，仍敵不過多點開花的魔術，終場以109：111苦吞4連敗。

開賽懷特塞德一人包辦熱火的前9分，率隊打出20：10的完美開局，首節結束熱火以35:26領先。次節魔術漸漸找回進攻火力，兩隊進入拉鋸戰，倒數35.4秒J.西蒙斯（Jonathon Simmons）連飆兩記外線，半場打完魔術追至1分差。

易籃後，雙方你來我往，中段魔術海佐尼亞（Mario Hezonja）連砍2顆三分彈，不料熱火T.強森（Tyler Johnson）也來2記還以顏色，直到末段J.西蒙斯連得4分才將分差擴大，前三節打完魔術反超6分。

決勝節魔術外線爆發， 替補的奧古斯丁（D.J. Augustin）及史佩茲（Marreese Speights）合飆4顆三分，魔術打出14：6的攻勢將比分拉開，不過熱火隨即回敬10：0追上，但熱火沒能把握住魔術關鍵失誤奉上的最後一擊，最終以2分惜敗。

數據方面，魔術海佐尼亞攻下20分最佳，J.西蒙斯、奧古斯丁分別拿下16分，富尼耶（Evan Fournier）貢獻13分，史佩茲12分。

熱火J.理查森（Josh Richardson）繳20分全隊最高，懷特塞德獲19分，艾德巴約（Bam Adebayo）18分10籃板，溫斯洛（Justise Winslow）16分，卓吉奇（Goran Dragic）13分，T.強森12分。

海佐尼亞攻下20分，包括4顆三分球。（USA TODAY Sports）

J.理查森繳20分全隊最高。（美聯社）

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