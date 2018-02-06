NBA》例行賽攻破50000分鐘 德國坦克史上第6人

諾威斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在聯盟馳騁20年的「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今天出戰對陣快艇的比賽後，生涯例行賽上場時間突破50000分鐘，成為史上第6位完成此壯舉的球員，名列聯盟第5。

本賽以前諾威斯基的出賽時間累積49993分鐘，經過此役，諾威斯基一舉超越原先排名第5、累積50000分鐘的火箭傳奇球星海耶斯（Elvin Hayes），前4名分別為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、賈奈特（Kevin Garnett）及奇德（Jason Kidd）。

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「這是一項令人咋舌的成就，以如此優雅並帶有熱度的形式完成，相當理所當然。」可惜獨行俠今天輸給快艇。此外騎士球星詹姆斯（Lebron James）也發推特祝賀諾威斯基達成這個不可思議的里程碑。

現年39歲的諾威斯基，生涯20個賽季都效力獨行俠，曾在2011年率隊擊敗擁有「三巨頭」的熱火拿到總冠軍。本季場均24.9分鐘是生涯最低，平均可以攻下12.1分5.6籃板1.6助攻。