NBA》例行賽攻破50000分鐘 德國坦克史上第6人

諾威斯基。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在聯盟馳騁20年的「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)今天出戰對陣快艇的比賽後,生涯例行賽上場時間突破50000分鐘,成為史上第6位完成此壯舉的球員,名列聯盟第5。

本賽以前諾威斯基的出賽時間累積49993分鐘,經過此役,諾威斯基一舉超越原先排名第5、累積50000分鐘的火箭傳奇球星海耶斯(Elvin Hayes),前4名分別為賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、馬龍(Karl Malone)、賈奈特(Kevin Garnett)及奇德(Jason Kidd)。

獨行俠總教練卡萊爾(Rick Carlisle)說:「這是一項令人咋舌的成就,以如此優雅並帶有熱度的形式完成,相當理所當然。」可惜獨行俠今天輸給快艇。此外騎士球星詹姆斯(Lebron James)也發推特祝賀諾威斯基達成這個不可思議的里程碑。

現年39歲的諾威斯基,生涯20個賽季都效力獨行俠,曾在2011年率隊擊敗擁有「三巨頭」的熱火拿到總冠軍。本季場均24.9分鐘是生涯最低,平均可以攻下12.1分5.6籃板1.6助攻。

50K mins played though @swish41?!?!? Sheesh bro that’s insane. Congrats man! That’s what you call punching in your clock daily!