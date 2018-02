〔體育中心/綜合報導〕今天公牛作客國王,中鋒R.羅培茲(Robin Lopez)在次節因為不滿吹判尺度不斷向裁判抗議,換來的卻是連續吃T遭驅逐出場,讓他情緒大失控,在走回休息室途中,甚至還抓起旁邊椅子重摔洩憤。

次節還剩下4分半時,R.羅培茲因為被判第三次犯規而向裁判抗議,吃了一次技術犯規後他還是不善罷甘休,情緒激動並不斷碎念,最後再吃一次T並驅逐出場,之後R.羅培茲仍難以按耐怒氣,在走回休息室的路上隨手舉起一張折疊椅往地上重重一摔,嚇壞週圍球迷。

這不是本季首位情緒失控的球員,上個月爵士胡德(Rodney Hood)也因不服判決遭驅逐出場,走回休息室途中將場邊球迷的手機一把拍落,遭聯盟罰款3.5萬美元(約104萬台幣)。

Robin Lopez just went nuts on this ejection pic.twitter.com/o3mKcr8dXM