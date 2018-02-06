NBA》胡德扮板凳暴徒 爵士轟垮鵜鶘笑納六連勝

爵士今天飆出本季得分新高，24分之差痛宰鵜鶘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期近況火熱的爵士今作客踢館，板凳出發的胡德（Rodney Hood）狂砍全場最高30分，盧比歐（Ricky Rubio）也繳出20分11助攻，靠著「雙後衛」攜手發威在鵜鶘主場大殺四方，助爵士以本季新高的133：109痛宰鵜鶘，拿下6連勝。

比賽才開始，爵士就打出一波15：4開局，在盧比歐的帶領下，英格斯（Joe Ingles）三分外線出手命中，戈貝爾（Rudy Gobert）也稱霸禁區，胡德也表現出色，首節爵士就以34：23取得兩位數領先。

胡德（5）替補繳出30分，表現超亮眼。（美聯社）

鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis）上半場拿下14分6籃板，不過卻孤掌難鳴，只能看著爵士將比數拉開，到第二節節末，朗度（Rajon Rondo）終於挺身而出飆進4顆三分球，J.哈勒戴（Jrue Holiday）也在三分外線出手，單節狂砍41分，讓兩隊在上半場結束後，僅剩6分之差。

朗度單節就飆進4顆三分球，可惜在下半場後繼無力。（美聯社）

不過易籃之後，爵士馬上又發揮恐怖火力，打出一波12：0的攻勢將兩隊再度拉開，爵士繼續維持好手感，一度將比分拉開到快20分，鵜鶘雖然靠著節末最後一次進攻機會連拿6分，但第三節結束仍還是以兩位數落後。而最末節，爵士始終維持雙位數領先，鵜鶘的命中率也明顯下降，最終爵士就以133：109拿下勝利。

爵士此役共6人得分上雙，命中率更高達5.84%，扮演「板凳暴徒」的胡德就狂飆全場最高的30分，盧比歐也有20分11助攻進帳，「法國巨塔」戈貝爾則貢獻19分10籃板。

鵜鶘則是由J.哈勒戴的28分拿下全隊最高分，朗度雖然在次節連飆4記三分彈拿下18分，不過下半場卻沒有什麼表現。