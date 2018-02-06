NBA》騎士想清兩大爛約 美媒直指根本沒人要

T.湯普森、J.R.史密斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限即將在台灣時間2月9日到期，近18戰吞下12敗的克利夫蘭騎士想透過交易捕強，並清掉隊上爛約，包含T.湯普森（Tristan Thompson）、J.R.史密斯（J.R. Smith）等人，但美媒卻指，這兩人其他球隊根本沒人要。

ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，這兩人的合約在談判中完全無法移動，「T.湯普森還有J.R.史密斯、以及其他比較大張的合約，都無法清掉。如果你是快艇隊，交易換來T.湯普森和2018年的首輪選秀權，可能只有第25、26順位，這值得去付T.湯普森的錢嗎？答案可能不是。」

USA Today記者Sam Amick則指出，騎士很想賣掉T.湯普森和J.R.史密斯，但至今這兩人其他球隊根本沒興趣。

2015-16年季前，T.湯普森以5年8200萬美元的價碼續約騎士，2015-16賽季幫助騎士奪得總冠軍，但今年表現下滑，出賽31場有10場先發，平均上場時間來到的20.1分鐘，場均5.6分、5.9籃板，皆為生涯新低。目前他的合約還有2年3600萬美元。

而J.R.史密斯在2016年季後簽下一張4年5700萬美元的合約，本季薪水1370萬美元，出賽50場，場均7.9分、3籃板、2助攻，表現同樣不符身價。J.R.史密斯下賽季薪水為1470萬美元，2019-20賽季球隊選擇權為1560萬美元，該年合約保障為380萬美元。

這代表著，如果不交出2018年的籃網首輪選秀權，騎士幾乎無法清掉T.湯普森和J.R.史密斯。