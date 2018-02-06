NBA》騎士地下老闆？前總管出面力挺詹皇

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今早傳出與騎士管理階層關係惡化，讓近期18戰12敗的騎士壟罩在一片愁雲慘霧之中，而過去外界就有傳聞指出，詹姆斯其實才是這幾年騎士真正的幕後決策者，不過前總管葛瑞芬（David Griffin）卻完全否認，表示詹皇對經理的角色根本毫無興趣。

自從詹姆斯在2014-15年球季重返騎士隊以來，外界就普遍認為，往往騎士的重大決策都是詹皇在背後操刀，例如他的好兄弟們（J.R.史密斯和T.湯普森）獲得天價合約，而詹姆斯曾多次在比賽中質疑前總教練布拉特（David Blatt）的戰術運用，也影響到布拉特的威信，更讓外界感覺，詹皇在場上的影響能力遠大於教練團的指揮能力。

而前騎士隊總管葛瑞芬在近日接受採訪時，對於這樣的觀點完全嗤之以鼻。他認為這些傳聞根本不是真的，詹姆斯並不想扮演決策者的角色，也不想去插手那些事。

詹姆斯。（資料照，美聯社）

「他（詹姆斯）一直渴望贏得比賽，他真正要的是帶領更衣室的球員們，並且讓自己做到最好，他在為了讓自己身體和精神上為比賽做好準備的時間，比我見過的任何球員都要多。」葛瑞芬說道。

而葛瑞芬也指出，外界之所以會誤認詹皇是騎士決策者，是因為詹皇一直只簽1年期的合約，葛瑞芬也認為正因為詹姆斯是這時代最好的球員之一，所以騎士隊應該是想盡量避免做出讓詹姆斯不開心的決定。

「儘管我們之前在做一些決定時，有徵求過他的意見，但那是因為那麼做是對的。同樣的，我也會去徵詢洛夫（Kevin Love）和厄文（Kyrie Irving）的意見，但是詹姆斯從來沒有對我要求想要特定的哪個球員過。」葛瑞芬說。