SBL》富邦勇士新莊主場週 兩台灣英雄到場開球

郭婞淳、陳金鋒將為富邦勇士主場週開球。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕SBL富邦勇士主場週在3月8日至11日於新莊體育館盛大登場，球團以「Brave On勇不止息」為核心精神，向台灣的勇士們致敬，將在主場週聚集體壇最強星光─「台灣巨砲」陳金鋒及世大運舉重金牌國手郭婞淳到場開球，並為吳永仁、柳昇耀、魏維舉行引退儀式，且還從場內到場外規劃活動並贈好禮，邀請球迷一起參加盛大籃球饗宴。

勇士領隊蔡承儒表示，主場週定位為勇士和球迷們的共同主場，一方面「向勇士致敬」，邀請陳金鋒、郭婞淳開球，並安排吳永仁、柳昇耀、魏維在主場引退，希望以榮耀向台灣的勇士們致敬。另一方面也「向球迷致謝」，精心規劃精彩熱鬧的場內、外表演，以及豐富的贈品與活動，相信將帶給球迷朋友們充滿歡樂與感動的看球體驗。

勇士主場週共有3場賽事，首戰3月8日的婦幼節當天，邀請女性勇士代表─郭婞淳開球，以及極鼓擊開場表演，當天也將贈送到場女性Ladies First momo福袋（限量）。

3月10日舉辦吳永仁、柳昇耀、魏維榮耀引退式及引退球員簽名會；3月11日邀請陳金鋒開球，以及HOt SHOCk樂團表演，並舉辦勇士本季首場簽名會。同時3月10、11日兩天現場都將贈送限量的富邦勇士主場一卡通紀念票卡。

除了星光熠熠的嘉賓及精彩活動安排，三場賽事在場內都將有Fubon Angles啦啦隊、人氣DJ志彥，以及富邦勇士隊籃球守護者Bill輪番炒熱「勇士戰場」。

球團在場外規劃豐富的「勇士市集」，包括裝備區提供豐富的加油配備、臉部彩繪、戳戳樂現戳現送、每日驚喜大放送，更將推出創新的主場週「籃球VR體驗」，邀請球迷們體驗數位科技與運動的結合。

另外，中場遊戲將贈送ZenPad 8吋平板等3C商品，另外更有富邦勇士隊周邊商品、勇士專屬紀念品、隊徽籃球、運動毛巾等豐富贈品，從場外到場內、場上到場邊隨時送禮，就是要讓進場球迷們滿載而歸。