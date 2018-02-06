NBA》交易截止日將近 湖人年輕軍團越打越團結

藍道。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著交易截止日越來越近，湖人這幫年輕球員近期也打出亮眼成績，甚至擊塞爾提克、雷霆等前段班球隊，讓本季有許多交易傳聞的湖人遲遲沒有大動作交易。

湖人禁區大將藍道（Julius Randle）近期回歸先發陣容表現亮眼，不管是在禁區打肉搏戰，或是憑個人能力切入得分都有不錯表現，近7戰繳出場均18.6分9.9籃板的成績。

另外新秀哈特（Josh Hart）同樣表現出色，近期因主控「球哥」波爾（Lonzo Ball）因傷缺陣而頂上先發，已連續2戰都繳出「雙十」成績。

湖人本季一直在尋求交易，包括藍道、克拉克森（Jordan Clackson）、南斯（Larry Nance Jr.）都被擺上檯面，不過這群從剛進聯盟就一起打球的年輕球員們，卻打得越來越團結。藍道表示：「我們能做的就是保持沉默，這幾場勝利對我們很重要，我們這個團隊持續在成長。」

湖人新一哥英葛蘭（Brandon Ingram）也解釋了他雖然大腿痠痛，但他仍要上場比賽，英葛蘭表示：「這場比賽對我跟我隊友來說意義重大了，因此我一定要上場比賽。」

沒人能保證在交易截止日以前，湖人會不會有大動作交易，不過可以肯定的是本季結束後，湖人若要爭取大咖球星加盟，勢必會拋棄部分年輕球員。

英葛蘭。（美聯社）

哈特。（今日美國）