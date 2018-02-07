NBA》曾兩度入選明星賽 37歲前鋒巴特勒宣布退休

巴特勒今早正式宣布從NBA退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年12月初首度來台的37歲的NBA球星巴特勒（Caron Butler）今天在《球員論壇》（Players' Tribune）網站上親自發表文章，宣佈自己將從NBA正式退役。

巴特勒去年首度來台。（資料照，記者粘藐云攝）

「這是一段很棒的旅程，真的很幸運。但萬物都自有規律，即便是好的事情。今天，我正式從NBA退役了。」巴特勒在文章裡寫道。

巴特勒在2002年NBA選秀大會首輪第10順位被熱火選中，之後分別效力於湖人、巫師、獨行俠（小牛）、快艇、公鹿、雷霆、活塞和國王。

2004年夏天，熱火送走巴特勒與另外兩名球員和未來第一輪選秀權，與湖人來交換歐尼爾；而在2011年，巴特勒也在獨行俠拿下NBA總冠軍，另外他也曾2度入選NBA全明星賽。

巴特勒在巫師期間打出亮眼表現。（資料照，美聯社）

巴特勒2011年在獨行俠拿下生涯首座總冠軍。（資料照，法新社）

在他征戰NBA的14個球季裡，巴特勒共出賽過881場比賽，場均上場32.2分鐘，繳出14.1分5籃板2.3助攻與1.32抄截，而他最後一次出賽則是在2015-16球季，他在國王出賽17場，平均上場時間約10分鐘，不過僅拿下3.7分、1.3籃板，表現大不如前，過去兩年都在擔任球評工作。

巴特勒去年來台時曾鼓勵小朋友持續追求籃球夢想。（資料照，大漢提供）

而在巴特勒今天宣布NBA退役後，熱火官方也馬上更新推特，向巴特勒送上祝福，「祝賀你有一段傑出的職業生涯！我們會一直記得2002-04賽季的美好。」

熱火官方發推祝賀巴特勒。（圖片取自熱火官方推特）