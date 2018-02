花蓮強震釀災 前大聯盟投手祈禱：這是座漂亮城市

〔體育中心/綜合報導〕花蓮縣遭遇芮氏規模6.0強震,截至上午7點30分共有2死、219人輕重傷,失聯人數高達173人。曾效力中職的前大聯盟投手力猛(Scott Richmond)從BBC得知消息後,發文為花蓮祈禱。

力猛曾在大聯盟效力藍鳥隊4年,留下9勝14敗,防禦率5.27,2013年起陸續轉戰韓職、美國獨立聯盟,近2季則效力義大和富邦,繳出16勝16敗,防禦率4.66。由於在台灣生活2年,也對這塊土地有了情感。

BBC即時報導台灣大地震導致花蓮建物倒榻,力猛立即推特轉貼寫道,「為花蓮的人們祈禱,這是一座漂亮的城市,還有一些在台灣最棒的人們,祈求平安。」

Prayers go out to the amazing people of #Hualien. It is a beautiful city with some of the nicest people in #Taiwan. Stay safe. #Earthquake Taiwan https://t.co/9ni7N06NQA