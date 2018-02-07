花蓮強震釀災 前大聯盟投手祈禱：這是座漂亮城市

2018/02/07 09:10

〔體育中心／綜合報導〕花蓮縣遭遇芮氏規模6.0強震，截至上午7點30分共有2死、219人輕重傷，失聯人數高達173人。曾效力中職的前大聯盟投手力猛（Scott Richmond）從BBC得知消息後，發文為花蓮祈禱。

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力猛曾在大聯盟效力藍鳥隊4年，留下9勝14敗，防禦率5.27，2013年起陸續轉戰韓職、美國獨立聯盟，近2季則效力義大和富邦，繳出16勝16敗，防禦率4.66。由於在台灣生活2年，也對這塊土地有了情感。

BBC即時報導台灣大地震導致花蓮建物倒榻，力猛立即推特轉貼寫道，「為花蓮的人們祈禱，這是一座漂亮的城市，還有一些在台灣最棒的人們，祈求平安。」

力猛去年效力富邦悍將。（資料照，記者林正堃攝）

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