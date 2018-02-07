NBA》不滿騎士高層 傳詹姆斯還出言咒罵

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的克利夫蘭騎士，外傳「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與老闆吉伯特（Dan Gilbert）對立情形越來越嚴重。根據《The Athletic》記者勞埃德（Jason Lloyd）報導，雙方不但沒有任何溝通，更傳詹姆斯至少大罵兩名球隊高層。

勞埃德撰文指出，在一月份的一場球隊會議上，部分騎士球員質疑洛夫（Kevin Love）生病的合理性時，詹姆斯至少咒罵兩名騎士球隊高層。

該文分析，自從休賽季至今，騎士補強方向明顯不甩詹姆斯的建議，詹姆斯希望將厄文（Kyrie Irving）留下，但球隊最後把厄文交易至塞爾提克，而且這筆交易並沒有諮詢過詹姆斯。

勞埃德還爆料，詹姆斯和老闆吉伯特、球隊總管奧特曼（Koby Altman）沒有任何交情，吉伯特在去年不續約前管葛瑞芬（David Griffin），他還一手掌握球隊經營權。

該文指出，詹姆斯已經不信任騎士高層，雙方之間沒有任何溝通。另外，在NBA交易大限前，詹姆斯也不會放棄拒絕交易條款；《Bleacher Report》認為，就目前種種跡象顯示，詹姆斯很有可能在今年夏天就會離隊。