NBA》退休P.加索湖人球衣？ 黑曼巴：沒他我拿不到冠軍（影音）

Kobe Bryant me dice que no hay debate que valga: los Lakers retirarán el número 16 de @paugasol #OscarsLunch pic.twitter.com/KotLCVKxwx — Antonio Martín （@MartinGuirado） 2018年2月5日

〔體育中心／綜合報導〕不久之前，湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）才暗示過，認為湖人應該也要退休P.加索（Pau Gasol）的16號球衣，而今天在受訪時他更直接表明P.加索退休的時候，球衣將高掛在他被退休的球衣旁邊。

布萊恩和P.加索感情相當好。（資料照，美聯社）

「這完全毫無爭議，當他退休的時候，他的號碼一定會被退役的，並放在我的球衣旁邊」布萊恩說，「如果沒有Pau（P.加索），我拿不到冠軍，湖人隊根本無法拿下那兩座冠軍，每個人都很清楚。我很期待那一天的到來，他將在全場球迷以及支持者面前演講，那將會是個很棒的夜晚。」

去年12月底湖人舉行傳球球星布萊恩球衣退休儀式，同時退休「8號」及「24號」球衣，成為NBA史上第一人，曾經為湖人隊效力過7年、現在是馬刺球員的P.加索那時就表示，如果湖人能退休他的16號球衣，對他來說是極大的榮耀，當時布萊恩就曾經推文力挺。

布萊恩和P.加索一同在湖人並肩作戰多年，並在2009年、2010年兩度攜手奪下總冠軍。而P.加索共為湖人出戰過7個球季，不論在阻攻、籃板、投籃命中率等等，他都排在湖人隊史前10名。

布萊恩和P.加索曾一起拿下總冠軍。（資料照，路透社）