MLB》兩屆塞揚強投拚復出 林西肯將接受測試

林西肯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前舊金山巨人王牌林西肯（Tim Lincecum）前年轉戰天使表現不理想，季中就遭球隊釋出，他仍未放棄大聯盟之路，預計他下星期舉行測試會，屆時會有球探到場，但不開放給媒體。

生涯在大聯盟10個球季的林西肯，累積110勝89敗平均防禦率3.74，但自從2012年後，林西肯每年的防禦率都超過4以上，林西肯在2016年出賽9場都是先發，戰績2勝6敗防禦率9.16，表現不理想遭到釋出，去年則未在大聯盟投球。

林西肯在休賽季持續訓練，目前在「Driveline Baseball」訓練中心集訓，而他將在情人節過後、也就是美國時間2月15日舉行測試會，現場將有球探到場。