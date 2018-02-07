NBA》魏少、喬治合砍72分率雷霆大勝 還賞勇士本季首次連敗

魏斯布魯克（左）砍下34分，杜蘭特（右）拿33分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然三巨頭傷了「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），奧克拉荷馬雷霆今天靠魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）聯手砍72分，最後在客場125:105大勝衛冕軍金州勇士，兩隊本季2次交手都是由雷霆贏球，還讓勇士吞下本季首次的連敗。

雷霆開賽就壓著勇士打，上半場一度領先達到20分，半場結束後雷霆以13分領先，易籃後魏斯布魯克、P.喬治持續得分，全場最多領先達到24分，終場雷霆輕取對手，勇士吞下本季首度的2連敗。這場也是勇士本季首次未在比賽中取得領先。

雷霆隊得分方面，P.喬治38分、6抄截，魏斯布魯克34分、9籃板、9助攻，亞當斯（Steven Adams）14分10籃板，替補的J.葛蘭特（Jerami Grant）16分，安東尼僅出賽6分鐘就因扭傷退場。

勇士方面，杜蘭特（Kevin Durant）33分、6籃板，柯瑞（Stephen Curry）21分、5助攻、5籃板，K.湯普森（Klay Thompson）12分。D.格林（Draymond Green）5分、8籃板、7助攻、4次火鍋，但他在比賽中因吞下2次技術犯規，遭驅逐出場。

雷霆團隊投籃命中率47.3％，團隊三分31投12中，命中率38.7％；勇士團隊投籃命中率雖有48.7％，但團隊三分28投僅8中，命中率為28.6％，團隊還出現多達25次的失誤，杜蘭特、D.格林（Draymond Green）兩人各有5次失誤。

根據ESPN顯示，魏斯布魯克、P.喬治聯手拿72分，比起勇士四巨投柯瑞、杜蘭特、K.湯普森、D.格林合計的71分還多。

另外，衛冕軍勇士本季對上西部強權休士頓火箭和雷霆，戰績為1勝4敗；勇士近期防守不佳，連續11場對手得超過100分。

P.喬治。（美聯社）

魏斯布魯克灌籃。（歐新社）