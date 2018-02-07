NBA》沒有「他」還是不行！巫師遭七六人踢館中止連勝

畢爾今天雖然飆出30分卻孤掌難鳴，未能幫助球隊守住連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師隊明星控衛「牆哥」沃爾（John Wall）膝蓋受傷，至少要六週才能回歸，不過巫師在他不在的時後卻打出一波五連勝，一度傳出有人認為沒有「牆哥」，巫師反而打得更好，不過今巫師主場卻遭踢館，以102：115慘敗作客的七六人。

比賽一開始，巫師就體會到沃爾的好，七六人在開局就連續命中三分球，打出一波10：3的攻勢，接下來又是一番猛攻，以26：7大幅拉開兩隊筆數，而巫師在首節命中率荒腔走板，首節就以20：37落後。

次節，巫師終於重整旗鼓，展開頑強的反抗，原本一分未得的畢爾（Bradley Beal）終於在本節爆發，6投5中獨拿11，幫助巫師追到僅10分落後。

易籃後，畢爾又飆進3顆三分球，雖然率領巫師一度將差距縮小到僅剩個位數之差，不過畢爾孤掌難鳴，加上七六人展現銅牆鐵壁的防守，第三節打完還是以84：94落後。

末節，在瑞迪克（J.J. Redick）和恩比德（Joel Embiid）連續命中三分後，七六又再度擴大領先優勢。雖然巫師在後面苦苦直追分，但在最後2分56秒時，七六人又把握機會連得7分鎖定勝局，最終巫師便以102：115不敵七六人。

此役結束後後，巫師也中止5連勝。畢爾飆出30分、7籃板和5助攻，波特（Otto Porter Jr）也有17分8籃板，板凳出發的馬希米（Ian Mahinmi）則拿下13分。

76人先發五人全都得分上雙，恩比德砍下27分12籃板，薩里奇（Dario Saric）也貢獻20分7籃板，瑞迪克三分則5投4中，挹注18分。

「推特王」恩比德率七六人輕取巫師。（美聯社）