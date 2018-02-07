棒球浪人色川冬馬 想帶領菲律賓更上一層樓

〔記者羅志朋／屏東報導〕近期來台與國內業餘、職棒球隊交手的棒球浪人隊，集結日、韓、美、古巴、委內瑞拉和比利時選手，浪人隊總教練色川冬馬是6國聯軍組成的幕後重要推手，他也是一位傳奇人物。

色川沒打過日本職棒，大學念一年就決定休學，先後到美國獨立聯盟、墨西哥聯盟、波多黎各冬季聯盟、澳洲聯盟打球，並曾擔任伊朗、巴基斯坦、香港國家隊總教練，也曾帶領日本仙台少棒隊來台打諸羅山盃，是不折不扣的棒球浪人。

周遊列國的色川認為，亞洲棒球發展的國家當中，職業選手打到23、24歲表現不如預期，或是沒機會打進職棒，就不知道該如何是好，也沒有一技之長，其實到其他國家也有機會，例如歐洲聯賽就是選項之一。

曾在多個擔任國家隊總教練，色川解釋，巴基斯坦選手雖然沒有好的棒球用具，但上進心很強，會一直問問題，想要求進步；香港選手小時候就有不錯的技術基礎，父母也支持，但等到他們高中、大學畢業後，因為當地沒職棒，就業和打球就要做出抉擇，有點可惜；至於伊朗棒協很難相信別人，他足足花6個月才取得他們信任，從當初1個月領200美元（約6000台幣），後來伊朗棒協給他1個月2000美元（約6萬台幣）帶國家隊。

色川說，到了許多國家，他必須去適應不同文化和環境，無論如何，最終就是將所有事情簡單化，回歸棒球本質，他也樂於將棒球技術和知識教給當地選手，讓他們的棒球發展更好，棒球項木重返奧運，也有助於在東南亞或西亞推展棒球運動。

帶過3支棒球國家隊，色川與菲律賓棒球界關係不錯，未來他希望能帶菲律賓國家隊，他認為菲選手有天分，資源也不錯，只要加以訓練，提升實力，也許有機會擊敗中國。

浪人隊總教練色川冬馬（記者黃志源攝）