田徑》謝昇諺、謝喜恩穿科技跑鞋 邁向亞運

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣鐵人一哥謝昇諺、跨欄女神謝喜恩今天一起搭檔，分享穿上科技跑鞋心得，謝昇諺更克服惡劣天氣，帶領媒體跑者試跑，謝喜恩則穿上新款跑鞋，示範繩梯訓練，詮釋「動能回彈」，對抗地吸引力。

謝喜恩目前跳遠、100公尺跨欄雙棲，她試穿科技跑鞋兩週，對於動能回彈，感到相當驚奇，「跨欄時很依靠腳尖推蹬的力量，這雙鞋子讓我不用特別出力，就有一樣的回饋。」

謝昇諺則透露，原本以為新鞋都需要適應期，但第一次穿上這雙跑鞋就能跑到31公里，以前大約跑到半馬距離肌肉就會痠痛，這雙跑鞋則讓肌肉沒有不適感。

搭配品牌獨家APP與跑鞋連結，一項獨特的「Jump Test」可以透過藍芽連結跑鞋，垂直起跳可測試出使用者的疲憊程度，謝喜恩、謝昇諺都表示，這項功能對他們訓練幫助很大，知道如何調適重訓。

上次與仁川亞運擦身而過，謝喜恩全力衝刺今年這場亞洲盛事，她表示，從去年世大運後就開始準備，教練認為她有機會去拚前八名或是獎牌，自己也設定前八當目標。

鐵人好手謝昇諺（左）、田徑跨欄美少女謝喜恩今天分享穿上科技跑鞋心得。（記者卓佳萍攝）

鐵人好手謝昇諺（左）、田徑跨欄美少女謝喜恩今天分享穿上科技跑鞋心得。（記者卓佳萍攝）

鐵人好手謝昇諺、田徑跨欄美少女謝喜恩今天分享穿上科技跑鞋心得。（記者卓佳萍攝）