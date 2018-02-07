SBL》明星賽週六開戰 「台灣噴射機」張宗憲登人氣王更比洋將強

〔記者林岳甫／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽明星賽週六（10日）在桃園巨蛋盛大開幕，此次由球迷票選出明星紅、白隊各10位球員，而富邦勇士「台灣噴射機」張宗憲在網路票選獲得31743票，成為本次人氣王，他被明星賽隊友呂政儒譽為「比洋將還強」，要率領紅隊打敗由璞園、達欣和金酒組成的白隊。

明星紅隊富邦勇士3將張宗憲、林郅為、林書緯；裕隆2好手呂政儒、林韋翰；台啤4球員蔣淯安、周伯勳、黃聰翰、成力煥；台銀洋將賈西亞。至於紅隊教練為台銀主帥韋陳明，他也「內舉不避親」挑選本季表現優異的張博勝與郭少傑。

金酒菜鳥黃泓瀚成為兩軍先發唯一新秀，他要與璞園Q.戴維斯、簡浩、陳堅恩及達欣主控蘇翊傑聯手，替補群有金酒邱金龍、盧冠軒；璞園陳冠全、彭俊諺及達欣林宜輝。白隊總教練為璞園教頭麥班達，他指定金酒張容軒、達欣呂濟而。

明星賽當天下午2點開放球迷進場，購買VIP座位的朋友能提前至下午1點半進場。活動將由技術挑戰賽在3點率先登場，依序還有公益三分球賽、三分球大賽、灌籃大賽，及壓軸登場的「紅白明星對抗賽」。

第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星白隊先發前鋒簡浩（右）與明星紅隊先發前鋒張宗憲（左）兩位人氣王亮相。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星白隊球員一同合影。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星紅隊球員一同合影。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星白隊先發陳堅恩（右起）、蘇翊傑、黃泓瀚、簡浩、戴維斯與明星紅隊先發張宗憲、林書緯、林郅為、呂政儒、蔣淯安等人一同亮相。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星紅隊先發中鋒林郅為亮相。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星白隊先發前鋒黃泓瀚亮相。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星白隊前鋒邱金龍亮相。（記者廖振輝攝）



第15季SBL明星賽10日在桃園巨蛋登場，7日賽前記者會上，明星白隊先發後衛陳堅恩亮相。（記者廖振輝攝）

