MLB》太空人下月訪白宮 貝爾川率先開砲：我不去！

太空人將於下月初造訪白宮。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆冠軍隊太空人晉見白宮日期敲定，但奪冠後退休的老將貝爾川（Carlos Beltran）已率先表態不會參加，強調此舉與球隊、政治立場無關，只是個人決定。

大聯盟記者今報導，太空人隊已接受川普總統的邀請，將於美國時間3月12日造訪白宮。但季後退休的40歲老將貝爾川因個人因素將不會隨隊前往，因為出身波多黎各的他，對於美國政府日前在家鄉受到颶風侵襲時的應對處置，感到相當失望。

「我當然失望了，而且我也不是唯一失望的人，很多人都很失望，我們完全沒有獲得任何救濟補助，身為美國的一份子，當這樣的慘劇（天災）發生時，你預期會獲得一些補助，但事實就是，完、全、沒、有，所以當然很失望。」貝爾川表示。

但貝爾川也說，自己這項決定與隊友無關，「我已經退休了，覺得自己不屬於任何一支球隊，我現在只屬於一個隊伍，就是我的家庭，希望他們（太空人隊友）在那邊（白宮）玩得愉快、度過美好時光、享受那個造訪白宮的日子。」貝爾川說。

貝爾川也再度澄清，辭退白宮邀約與政治立場無關，「川普是美國總統，也許我們不喜歡他的所作所為，又或者我們喜歡，但到頭來，他就是美國總統，所以（決定不去白宮）跟這個（政治因素）沒有關係。我沒有要扯到政治，我講的是棒球、是競技運動，我對政治沒什麼意見。」貝爾川總結。

貝爾川不會去白宮。（資料照，歐新社）