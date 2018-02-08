為台灣送暖！ 日本棒球迷憶起這幕瘋傳（影音）

2013經典賽台灣隊在投手丘敬禮的畫面至今讓日本球迷難忘。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕花蓮6日發生規模6有感地震，截至今晨6時50分，共有9死、上百人輕重傷，日本社群網站紛紛以「#台湾加油」為我國打氣，更有球迷憶起2013年經典賽的感動場景，呼籲網友伸出援手，推特內容引起當地瘋傳。

日本一名棒球人氣推友「@baseballchosoku」在推特貼出台灣隊在投手丘「圓陣敬禮」的照片，並寫道「2013年WBC日本對台灣，不會忘記那天在投手丘的這個畫面，現在是報恩的時候了。 #台灣加油」

該推友隨即在下則推文放出一段影片，當年台日大戰的2天前，有則推特在日本瘋傳，內容為「要去現場看比賽的人們，請帶著感謝台灣幫助日本賑災牌子，透過WBC將我們感激的心傳達給台灣。」

當時該則推特瞬間擴散全日本，也吸引台灣媒體關注，讓台日大戰充滿人情味，真的有不少日本球迷在現場高舉「感謝台灣」的牌子，就連場內的台灣選手也注意到，後來兩隊打出一場經典戰役，台灣在延長賽以3：4惜敗給日本。

然而，台灣隊在落敗後，全員圍著站在投手丘360度向觀眾席深深敬禮，這一幕讓全場響起動人的掌聲，後來更被日本電視台製作成專題，討論球賽背後的台日友好情感。

該日本推友寫道，「棒球連繫著日本和台灣，那一天，發生在球場的感動故事不會忘記，現在是要報恩的時候了，#台灣加油」

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