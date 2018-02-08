NBA》不想再轉隊 L.威廉斯與快艇簽7億便宜約

L.威廉斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇得分好手L.威廉斯（Lou Williams）本季打出生涯年，場均23.3分是NBA賽場13個球季最佳，先前傳出快艇可能會交易他，但根據ESPN報導，L.威廉斯同意與快艇簽下三年總值2400萬美元（約新台幣7億元）的合約。

現年31歲的L.威廉斯在NBA生涯效力過費城76人、洛杉磯湖人、亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍、快艇、休士頓火箭等隊，2014-15年暴龍時期獲得NBA最佳第六人。

L.威廉斯本賽季得分能力大爆發，上月對衛冕軍金州勇士的比賽，他一人砍下50分，率快艇擊敗勇士。他本季出賽51場，有14場先發，場均23.3分、5.3助攻都是生涯最高；L.威廉生涯數據為13.5分、3.1助攻、2.1籃板。

ESPN報導，L.威廉斯和快艇簽下三年總值2400萬美元，但第三年只有150萬美元是保障內。他表示，未來幾年不用再困擾合約，「我覺得自己是名素質高的籃球員，這類的選手通常不會太常被交易，我知道自己的合約相對便宜。」

除了生涯初期待在費城76人有7個球季外，之後L.威廉斯在湖人、老鷹、暴龍、快艇、火箭等球隊遊走，他坦言，「就我個人來說，我的孩子們都不知道我在哪隊打球，他們只知道從火箭到快艇，卻不知那代表著什麼。」

L.威廉斯。（資料照，今日美國）