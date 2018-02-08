NBA》尼克黃鋒交易達成！西班牙中鋒將攜手魔獸

中鋒赫南高梅茲將轉戰黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限將近，各家球團也動作頻頻，今天稍早紐約尼克隊將陣中23歲中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）送到夏洛特黃蜂，換來大前鋒歐布萊恩（Johnny O'Bryant III）及2個次輪選秀權（2020、2021年）。

西班牙中鋒赫南高梅茲是2015年35順位新秀，曾被尼克寄予厚望，被認為是打三角進攻合適的中鋒人選。

然而去年夏天尼克在送走「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後獲得坎特（Enes Kanter），陣中又有歐昆恩（Kyle O'Quinn）能填補空缺，導致赫南高梅茲的上場時間大幅減少，逐漸掉出尼克主帥何納塞克（Jeff Hornacek）的輪換陣容。本季他打了26場比賽，場均8.9分鐘，繳出4.3分2.6籃板。

之前就有消息指出，因為上場時間逐漸漸少，讓赫南高梅茲對球隊感到失望，才做出這個決定，希望能被交易到有足夠空間讓他繼續進步的球隊。

消息一出，馬上就有多支球隊向尼克詢問報價，而尼克最終和黃鋒達成交易，以赫南高梅茲向黃蜂換來2014年36順位的歐布萊恩和兩個未來的次輪選秀權，不過尼克總管佩瑞（Scott Perry）在交易結束後就馬上裁掉了歐布萊恩。

大前鋒歐布萊恩（8）剛被交易到尼克就被裁掉。（資料照，歐新社）

「感謝Willy （赫南高梅茲）對尼克的貢獻，希望他未來能一切順利，」尼克總管佩瑞在公開聲明稿中寫下，「在我們的重建隊伍的過程中，這筆交易為我們換來了非常有價值的選秀權，讓球隊陣容更為靈活。」

尼克在與黃蜂交易後發表聲明。（圖片取自尼克官方推特）

而赫南高梅茲在得知交易消息後，也在自己的推特寫下：「謝謝，紐約！很高興能成為黃蜂大家庭中的一員！期待馬上和你們相見！」

赫南高梅茲發文。（圖片取自赫南高梅茲推特）