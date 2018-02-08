MLB》預見自由市場冷清？ 田中將大：老早就決定續留

田中將大決定續留，想與隊友再次奮戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年自由球員市場異常冷清，選擇放棄跳脫合約、續留母隊的日投田中將大坦言有點意外，但強調自己當初留意堅定，就是想與隊友繼續奮戰，與自由市場的動向無關。

洋基投捕報到日將於下週二登場，日籍先發田中將大已到小聯盟基地自主訓練，受訪時被問到為何選擇放棄跳脫合約權利，要走完與洋基簽下的7年合約，田中將大表示對於自由市場簽約進度緩慢，的確有點訝異，但與續留的決定並沒有關係。

「我和這些傢伙一起奮鬥、特別是去年，我的想法就是，我想跟這些傢伙再拚一次、試著達成我們的目標。至於自由市場，當時球季結束後，也沒人知道會變成現在這樣。」田中將大透過翻譯表示。

田中將大旅美至今累積105場先發，戰績52勝28敗，上季被扛生涯新高35轟，但季後回穩以13勝12敗作收。田中坦言上季初表現非常不穩，但整季一直持續調整，「最後感覺一切都到位了，我現在想的就是，今年要從去年擱下的地方，接著繼續努力向上。」田中喊話。

對於球隊新陣容，田中表示樂見其成，透露當時聽到重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）加盟的消息，感到相當興奮，也很期待新任總教練布恩（Aaron Boone）到職後會有何作為，但對日本新星大谷翔平選擇天使，而沒有來洋基則感到有點失望，「像他那樣水準的球員，當然會想跟他同隊。」田中說。