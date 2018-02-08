MLB》洋基出奇招！ 交易換來現任明星四分衛

威爾森曾在2014年贏得超級盃，目前仍是西雅圖海鷹當家四分衛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季換來「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）並非唯一吸引話題的巨星，今又換來曾贏下超級盃的明星四分衛威爾森（Russell Wilson），再度成為眾人熱議焦點。

現年29歲的威爾森過去是棒球美足雙棲運動員，2010年大聯盟選秀第4輪加盟洛磯，短暫於小聯盟出賽，2012年加入NFL後拿下新人王，入選過4屆明星賽（2012, 2013, 2015, 2017），還在2014年幫西雅圖海鷹奪下唯一冠軍。

即便近年都在美足打拚，威爾森仍在2013年透過規則五選秀轉戰遊騎兵，並參加過2014-15年春訓。不過，目前仍是海鷹當家四分衛的他，還不打算效法傑克森（Bo Jackson）離開美足投入棒球。

既然如此，為何洋基還要交易他？原來是威爾森一直夢想著成為洋基人，促使總管凱許曼（Brian Cashman）找上遊騎兵，「我們欣賞威爾森的精彩職涯，希望能在短暫春訓學習他如何帶領隊友達成共同目標。」凱許曼說道。

威爾森說，他從以前就和父親說想成為洋基人，如今夢想實現了一些，「我現在的目標還是贏下超級盃，但棒球在我人生佔有很重要的地位，所以我非常開心能跟洋基保有連結。」

威爾森人在坦帕灣，將會跟著洋基參加賽前訓練，並於休息室內觀看比賽，春訓後則會被派往2A。洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）在推特笑說，「我們即將贏得下次的世界大賽和超級盃。」