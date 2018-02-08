NBA》聲援西蒙斯打明星賽 恩比德：聯盟別一錯再錯！

恩比德呼籲聯盟讓西蒙斯遞補明星賽。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）因左膝前十字韌帶撕裂，球季提前報銷，下週開打的明星賽也確定無法上場，七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）挺身而出為隊友西蒙斯（Ben Simmons）喊話，要聯盟別再忽視這位表現出色的好兄弟。

出身澳洲的西蒙斯是2016年的選秀狀元，上季因傷整季無法上場，本季以菜鳥之姿繳出亮眼成績單，至今場均16.6分7.8籃板7.2助攻表現，被美媒譽為有名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和魔術強森（Magic Johnson）菜鳥年的身手。

西蒙斯在球迷投票高居東部第三高票，然而總教練選了沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）、歐拉迪波（Victor Oladipo）和羅利（Kyle Lowry）進入替補名單，讓西蒙斯首度錯過明星賽機會，沃爾因傷退賽後由卓蒙德（Andre Drummond）遞補，上週受傷的洛夫（Kevin Love）則由卓吉奇（Goran Dragic）補上。

對於聯盟6度放棄讓西蒙斯入選明星賽，恩比德相當不以為然，如今KP因傷無法打明星賽，聯盟又將再次選擇替補人選，恩比德直接喊話呼籲聯盟別一錯再錯，因為明星賽殊榮是西蒙斯應得的，「拜託他們不要再做一樣的蠢事（bulls**t），從最近兩個傢伙受傷之前，他們就已經一直犯相同的錯。」恩比德說。

西蒙斯對巫師的比賽斬獲15分8助攻6籃板，另有3抄截1籃板幫助球隊獲勝，恩比德賽後不斷稱讚西蒙斯的表現出色，持續向聯盟喊話快讓西蒙斯入選明星賽，「我認為這是他應得的，他這一整季以來都打這麼好，而且最近又猛得跟野獸一樣。」恩比德說。

聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）將挑選一位東部球員遞補KP，若最後由西蒙斯獲得青睞，將是聯盟繼2011年球季葛瑞芬（Blake Griffin）後，再有球員於菜鳥年就入選明星賽。

恩比德認為西蒙斯理應入選明星賽。（資料照，美聯社）