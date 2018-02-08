NBA》本季最扯吹判？ 魏少切入滑倒竟被判犯規（影音）

2018/02/08 10:35

〔體育中心／綜合報導〕雷霆昨天以125：105大勝衛冕軍金州勇士，明星後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在比賽中進攻切入時滑倒，卻被裁判認定是勇士球員伊古達拉（Andre Iguodala）犯規，這讓許多網友直呼太扯，連魏斯布魯克本人都坦承是滑倒。

第三節剩下1分多鐘，魏斯布魯克持球切入到禁區時，他突然滑倒出界，但裁判此時響哨，判伊古達拉犯規，讓勇士球員不敢置信，現場觀眾也狂噓裁判，魏斯布魯克獲得2罰機會穩穩投進。

「我滑倒了。」魏斯布魯克賽後表示，「這是個錯誤的吹判，但整個聯盟都有發生這樣的事情，比賽中都有許多漏判。」他該場26投13中，拿下34分、9籃板、9助攻，率領球隊輕取勇士。

魏斯布魯克（左）昨率雷霆打敗勇士。（資料照，歐新社）

魏斯布魯克。（美聯社）

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