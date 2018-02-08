NBA》湯瑪斯砲轟「再這樣會繼續輸」 總教練回應了

騎士總教練不認同I.湯瑪斯的觀點。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士上役搞砸21分領先輸給魔術，控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）賽後開砲，直言球隊今年的問題就在於臨場調整能力不佳，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今受訪時簡短否認了這個說法。

騎士昨對魔術的比賽，總教練泰倫魯因病提前離席，交由助理教練代掌兵符，原本領先對手21分的騎士最後慘遭大逆轉，以18分之差輸給魔術。I.湯瑪斯賽後受訪時表示，對手在比賽中持續調整、騎士卻完全沒有，指出球隊本季最大的問題就出在臨場應變，「對手做出調整，我們也應該做同樣的事，可是我們沒有做好。」I.湯瑪斯說。

I.湯瑪斯也承認，自己有話直說的習慣的確帶來一些影響，「當我說了一些什麼，就好像我在責罵誰一樣，所以我試著以身作則、做好我的工作，我得打得更好才行。但有些事我真的要說，如果我們再這樣打下去，我們會繼續輸球。」I.湯瑪斯說。

今對灰狼賽前，將回歸重掌兵符的總教練泰倫魯接受媒體訪問，對於記者提問關於I.湯瑪斯質疑球隊現況的觀點有何看法，總教練泰倫魯僅簡短回應：「這並不正確。」，記者隨後補充，剛剛引述皆是I.湯瑪斯本人的言論、並非記者個人意見，總教練泰倫魯還是說：「這並不正確。」