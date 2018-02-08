LOL》未滿月即被解約 韓援Destiny吐苦水：為何能這樣我不是很懂

才到台灣不滿一個月，HKA新韓援Destiny就被單方面解約。（取自Destiny臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕去年代表台港澳第三種子闖入《英雄聯盟》S7世界賽的香港戰隊HKA，卻在2018 LMS春季賽開季打出0勝4敗戰績，令人失望。日前更是無預警開鍘季前才加盟的韓援輔助Destiny，讓網友一片錯愕。他7日在個人臉書上大吐苦水，批評HKA想讓韓援過來就過來、想開除就開除，絕對有問題，而他這趟不到一個月的台灣之旅，更是讓他連原本在南韓直播的老觀眾都流失，直呼「我失去太多東西了」。

據Destiny本人臉書透露，去年底到今年初他原本有三個去路，分別是來HKA、去中國次級聯賽與留在南韓Afreeca直播，他因認同HKA去年曾闖入世界賽，且輔助位發揮不是很好，認為可以補上這個缺額，加入HKA的一年合約自1月9日生效後，他就發現他得與隊上輔助競爭，而去年世界賽陣容的中野都被換掉，他也覺得還好，如果他打得好肯定能當主力。

也因為他到台灣的時間比較晚，第一週無法上場比賽，在訓練賽默契磨合有限的情況下，他在1月25日對上M17的比賽中上場，儘管最後以1-2輸掉，他甚至還拿下唯一一勝的單局MVP、但之後隊伍仍繼續連敗，隊伍開始在隊內找問題，他卻在第三週開始失去上場機會，甚至還被詢問「轉打野」，他因沒有相關經驗便回絕，這下卻變成「用不了」而遭到開除，令Destiny十分傻眼。

儘管如此，Destiny第三週還是有跟著隊伍，還自薦想上場，卻遭教練以「已經給你很多次機會」而回絕，令他大感不解，隨後他還參與Garena的新年活動影片錄製，但未來播放的時候，他早已不在台灣。

Destiny認為，隊伍可以視情況不用他，但他也不是練習生，更簽了一年合約，卻在聯賽還沒結束就遭到開除，「聯賽當中開除我太不可思議」，在他所知的HKA單方向開除理由為：合約內中有一項沒達到隊伍要求時可以開除。

Destiny說，他承認沒達到隊伍要求，但之前隊伍中的Raison、Once、Dan同樣不知道是因什麼理由，也被俱樂部單方面解決合約，「韓援選手你們想要讓他過來就過來，想開除就開除，為什麼能這樣我不是很懂，但我覺得絕對有問題」。

最後，Destiny也說：「我可以選擇去別的好隊伍，HKA讓我加入他們，然後現在轉會期結束的時候開除我，實在是太難過了，之前在Afreeca直播的老觀眾也沒了，粉絲也對我挺失望的，這一來一回我失去了太多東西了。」