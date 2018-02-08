MLB》逾百名選手還沒簽約 工會擬辦「自由球員春訓營」

2018/02/08 14:08

自由球員市場冷清清，包含阿里耶塔（左）達比修有（中）、馬丁尼茲（右）等人都還在找新東家。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓不到兩週就要展開，但今年季後的自由球員市場冷清清，逾百名選手都還沒有簽約。根據美國《YAHOO》報導，大聯盟球員工已計畫另辦「自由球員春訓營」，預計最快下週開始。

YAHOO報導指出，下週開始大聯盟30支球隊將會展開春訓，但還有超過百名選手還沒有合約，有些人還是自由市場上等級球員，這讓球員工會想辦「自由球員春訓營」，目前正在佛羅里達和亞利桑納視察，確定是否要有「第31個春訓營」，同時球員工會也正在確認教練們和其他工作人員等人事安排。

先前自由市場頂尖好手中，外野手肯恩（Lorenzo Cain）與釀酒人簽5年8000萬美元合約，一壘手山塔納（Carlos Santana）與費城人簽3年6000萬美元、終結者戴維斯（Wade Davis）和洛磯簽3年5200萬美元，這三人是在自由市場中少有的大約。

而還沒有簽約的頂級自由球員，包含日籍強投達比修有、強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）、強投阿里耶塔（Jake Arrieta）、一壘手哈斯默（Eric Hosmer）、三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas），以及投手柯布（Alex Cobb）、霍蘭德（Greg Holland）、林恩（Lance Lynn）、工具人努涅斯（Eduardo Nunez）等人，至今都還沒找到新東家。

大聯盟球隊的首場春訓熱身賽將在美國時間2月23日，而例行賽開幕戰美國時間3月29日。

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