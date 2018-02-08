中職》全聯盟最高薪投手 今年鄭凱文專職中繼

中信兄弟持續在屏東公益園區球場春訓。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕中信兄弟投手鄭凱文本季月薪60萬元，是全聯盟最高薪投手，過去兩年他先發、中繼兩頭跑，今年兄弟總教練史耐德給鄭凱文明確定位，就是專職中繼投手。

2016年鄭凱文出賽38場其中20場先發，戰績9勝8敗5中繼1救援、防禦率4.53，2017年出賽35場其中15場先發，戰績5勝8敗6中繼、防禦率4.58。

史總表示，鄭凱文從牛棚出發，表現和專注度都優於先發，能勝任長局數、也能在1局投球有好表現，且在牛棚能運用所有球種，所以決定讓鄭凱文專職中繼，不會擔任先發投手。

數字會說話，根據中職聯盟官網數據顯示，去年鄭凱文先發防禦率高達5.62，中繼防禦率僅2.61，前年他先發防禦率4.93，中繼投14.2局0責失，防禦率是完美的0。

今年是鄭凱文效力中信兄弟第5個球季，2014-2018年他的單季月薪依序為35萬元、50萬元、52萬元、55萬元、60萬元。

雖然鄭凱文月薪60萬元為最高薪投手，不過，在全聯盟僅排名第7，最高薪為林智勝的120萬元，林益全80萬元居次，彭政閔70萬元名列第3，周思齊、高國輝和胡金龍皆為65萬元並列第4。