NBA》樂不思「湖」？ P.喬治：我在雷霆待得好開心

P.喬治待在雷霆很開心。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季後將成自由球員的P.喬治（Paul George），未來情歸何處尚不得而知，雖然已多次喊話想為家鄉球隊湖人效力，但續留雷霆的機會卻也不小，繼上回大力讚揚好兄弟魏斯布魯克（Russell Westbrook）後，P.喬治又向記者透露，轉隊到雷霆至今他待得非常開心。

「我在這裡很開心，跟這支隊伍處得很好，球季結束後，我還是得抉擇，為了家人我該怎麼做，這與我在這裡待得開不開心沒有關係就是了。」P.喬治說，但也再度澄清立場：「到目前為止我真的很開心，這是一支很棒的球隊，但我不希望大家把這解讀為：『嘿，因為你說你在這很開心，所以你鐵定會續約。』」

P.喬治坦言，他還沒有決定之後要不要去洛杉磯（湖人）、也還沒決定季後要做些什麼，唯一能說的就是，現在在雷霆非常快樂，能和魏斯布魯克、安東尼（Carmelo Anthony）一起打球很開心，也與整個球隊相處融洽，而且管理階層已證明他們能有所作為，對於贏球非常積極上進。

P.喬治曾在日前受訪時，以「兄弟之情」形容他與魏斯布魯克、安東尼的關係，日前落選明星賽時，魏斯布魯克挺身而出為他抱不平，更讓P.喬治直呼感動，直言魏斯布魯克是他永遠的好兄弟，讓他在季後更容易做決定。

有美媒透露，日前曾有球隊上門洽談P.喬治，但慘吃閉門羹敗興而歸，當時雷霆直截了當回應，P.喬治、魏斯布魯克、安東尼和亞當斯（Steven Adams）都是非賣品、全部沒得談。

P.喬治與西河、甜瓜是好兄弟。（資料照，美聯社）