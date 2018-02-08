MLB》明白自己不受歡迎 基特：所有決定都是為了球隊

基特強調所有決策都是為了球隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕基特（Derek Jeter）入主馬林魚後，大動作送走明星球員的眾多決策引發球迷強烈不滿，基特表示能體諒球迷心情，知道許多決定不受歡迎，但堅持球團有長遠規劃，所有決定都是要讓馬林魚成為令全大聯盟羨慕的球隊，並且能長久經營下去。

「我能理解球迷們的沮喪，但我是這樣看事情的，近年來要想拉觀眾進場看球是個很大的挑戰，就我所知是因為，球隊一直都不太會贏球，所以如果場上擺的不是能贏球的陣容，就必須做出改變。」基特說，他在上任以後已陸續送走聯盟MVP、史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、耶利奇（Christian Yelich）等人。

「這是一支從2003年就沒打過季後賽的球隊，已經好幾年不知贏球滋味，在我看來，這是不被接受的，球迷們也不會接受，我們唯一能修正的辦法就是，做出一些改變，我知道這（決策）並不會受歡迎。」基特在一場公開活動中，當著數百人的面說道。

有觀眾提問球員為何被交易、以及球隊未來規劃為何，基特回應球團已有長遠決策，確保球隊能長久經營下去，「唯一方法就是，投資小聯盟系統、球員發展以及球探部門，球隊能長長久久，靠的就是把球員升上來。」基特說，再次強調自己明白，現階段的決策不會受歡迎，但所有決定都是為了讓球隊更好。

基特表示能體諒球迷心情。（資料照，美聯社）

「我打了20年以上的球，相信我，當我還是球員的時候，我沒什麼耐心，一切非常簡單，要嘛贏、要嘛輸，現在換到管理階層的位子也一樣，非贏即輸。」基特說，保證所有決定都是要讓馬林魚成為最棒的、全大聯盟都會羨慕的球隊，「這支球隊的每一個人，都會為了保住飯碗而努力工作，這就是我的態度，也是整個球團都會有的態度。」

基特表示球隊已經獲得許多很有天賦的球員，未來大家會以場上陣容為榮，同時，他也清楚得把球迷找回來，不忘強調球隊決策已得到合夥人支持，「我知道外面有很多負面評價、尤其是媒體，但我們已得到許多合夥人們的支持，這段旅程需要大家陪伴。」

「我不會用『重建』這個詞，因為這聽起來有點像負面字眼，我會用『建立』來說，我們正在『建立』某個東西，為了持續『建立』下去，我們需要合夥人，不管是合作廠商、季票持有者，或者是我們所有的球迷。」基特說。

基特對於馬林魚的未來有信心。（資料照，美聯社）