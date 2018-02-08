OWL》首次輸「全韓班」以外隊伍 洛杉磯勇士擊敗首爾王朝

洛杉磯勇士今日在攻守兩端發揮強大，竟然以3-0橫掃全韓班的首爾王朝。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽本週為第一階段最後一週賽程，今（8）日首戰為後段班的達拉斯燃火與上海龍之隊，雙方鏖戰至加賽才分出勝負，燃火隊艱辛拿下本季第二勝；接著出場的洛杉磯角鬥士以3比1擊敗舊金山閃擊；最後出戰的首爾王朝陷入苦戰，先是輸掉首局、次局又在延長逼和，領先的洛杉磯勇士持續拉開差距，第三、四局以2-0、3-2勝出，成功以三勝1敗成績打敗首爾王朝，賞給對方本季第三敗。

首戰由上海龍之隊對上達拉斯燃火，這場打得格外激烈，首局愛西瓦德龍之隊延長賽以1分險勝、但燃火隊也在次局月球殖民地延長賽以3-2討回顏面、追平比數，接著第三局綠洲城橫掃對手，取得大分2-1領先；但第四局龍之隊在多拉多展現求勝毅力，再度於延長賽以1分逼平，雙方進入加賽圖灕江天塔，先是各拿一分，燃火隊還是在第三回合拿下關鍵局點，最終就以3比2險勝，奪下本季第二勝。

達拉斯燃火以4-3險勝上海龍之隊。（取自Twitch）

第二場由舊金山閃擊對上洛杉磯角鬥士，首局閃擊隊雖然在努巴尼護送圖成功達陣並鎖死角鬥士最後一點攻勢、成功拿下首局分數，但這也是他們全場唯一一分，因為從第二局開始，角鬥士發揮強大攻守能力，連兩局一分未失，反超前比數，最終第四局垃圾鎮先是守住閃擊隊第三點攻勢，再成功將推車達陣，最終就以3-1勝出，拿下本季第四勝。

洛杉磯角鬥士上演讓一追三，以3-1打敗舊金山閃擊。（取自Twitch）

第三場由洛杉磯勇士對上首爾王朝，近況不錯的勇士隊加足馬力，先是在首局愛西瓦德以3-1拿下首分，第二局阿努比斯神廟再把比賽帶入延長，儘管只拿下1分，卻成功在王朝隊第一據點的攻勢拖了大半分鐘，以3-3逼和；第三局綠洲城勇士隊不論空戰或陣地戰都告捷，再賞王朝隊一敗；最終局多拉多先是成功達陣，又守下最後一點，成功以三比零橫掃王朝隊，也拿下本季第六勝。

洛杉磯勇士以3-0橫掃首爾王朝。（取自Twitch）

勇士隊拿下這場後，與王朝隊戰績相同，以六勝三敗並列第三名；對王朝隊來說，這一敗也是他們首次輸給全韓班以外的對手，與倫敦烈火、紐約卓越者相同，這也讓聯盟強隊間的差距似乎有縮小的趨勢。