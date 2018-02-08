NBA》單節只得9分 太陽變「大腸」慘敗馬刺平紀錄

馬刺痛宰太陽，還賞給年輕的鳳凰城地主難堪紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕沒了一哥布克（Devin Booker），太陽今天在主場迎戰馬刺再寫歷史，第一節只得到9分，上半場得的分數還不及馬刺第2節所得，終場81：129輸得灰頭土臉，慘敗48分平隊史紀錄。

開節太陽長達5分半鐘1分未拿，馬刺輕鬆斬獲11分熱機，半節過去鳳凰城地主依然不在狀況內，首節只拿9分，和馬刺D.格林（Danny Green）一樣多；次節馬刺火力全開，轟下41分，上半場69分甚至比太陽31分兩倍還多。

不料易籃後太陽還是狀況外，第3節仍在半節打完僅得8分，也讓馬刺一度擴大領先53分，花了3節找尋手感，太陽總算在末節和馬刺打出平分秋色的31分，但仍以48分差吞敗，追平他們在去年10月18日對拓荒者的紀錄，在那場比賽不久後教頭華森（Earl Watson）丟了工作。

開季至今輸球超過40分，聯盟7場比賽裡，太陽就包辦3場，首節還險些打破隊史最慘單節紀錄7分。布克因臀部、肋骨不適缺陣，少了他的太陽本季戰績僅3勝9敗。別於太陽平隊史最慘紀錄，馬刺上半場領先38分寫隊史新高，48分差結束比賽則是隊史上第3。

此役艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下23分13籃板，各貢獻了5顆三分球的米爾斯（Patty Mills）18分、格林17分；全場三分球僅命中3顆、9.4%三分球命中率的太陽，最高分為蘭恩（Alex Len）14分，J.傑克森（Josh Jackson）13分次之。

艾德瑞吉。（美聯社）