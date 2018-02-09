綠衫軍客場戰巫師 今日賽事預告與轉播

孟羅（Greg Monroe）。（美聯社）

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NBA例行賽持續進行，塞爾提克客場面對巫師。綠衫軍上一場敗給暴龍同時終止了4連勝，但目前仍以39勝16敗暫居東部龍頭，「新同學」孟羅（Greg Monroe）今天是否出賽也是關注的焦點。而巫師近況優異，近6場取得5勝1敗的戰績，今天面對塞爾提克能否延續極佳的狀態呢？

另一場比賽由暴龍坐鎮主場迎戰尼克。尼克近期苦吞四連敗，主將波辛傑斯（Kristaps Porzingis）本季報銷讓尼克雪上加霜。暴龍前一場擊敗塞爾提克後讓他們距離東部龍頭僅差一步，後衛麥爾斯（C.J. Miles）上一場從板凳出發攻下20分，尼克勢必得嚴加看防。

雷霆客場出戰湖人。雷霆兩名大將安東尼（Carmelo Anthony）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）皆有可能因傷缺陣，板凳球員必須跳出來頂替。湖人最近取得三連勝，藍道（Julius Randle）近10場攻下18.1分，絕對是雷霆必須特別注意的對象。

另外西部龍頭勇士出戰獨行俠的比賽也將在11點30分展開。請球迷們不要錯過囉！

NBA例行賽

08:30 塞爾提克＠巫師 愛爾達體育1台

08:30 尼克＠暴龍 Eleven sports 1

11:30 雷霆＠湖人 Eleven sports 1

11:30 獨行俠＠勇士 緯來體育

2018平昌冬奧

08:00 雪橇男子組第三次官方練習賽 愛爾達體育3台

18:30 開幕典禮

平昌冬奧開幕。（歐新社）