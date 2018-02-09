NBA》想在職涯原點退休 騎士將魏德送回熱火

魏德重返老東家熱火。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕三冠元老魏德（Dwyane Wade）重返邁阿密！騎士今在交易大限前與熱火達成協議，讓36歲的魏德回到職涯起點，有望如願在待了13年的熱火退休。

在交易大限前瘋狂動作的騎士，今完成一筆別具意義的交易，將替補後衛魏德送回老東家熱火，讓職涯前13年皆效力熱火、為球隊拚下3座總冠軍的功臣回到邁阿密，有機會如願在熱火退休，而騎士則得到一支二輪選秀籤。

熱火總裁萊里（Pat Riley）隨即發佈聲明歡迎魏德回歸，稱讚魏德在許多方面都能幫助球隊，「這對我們、這個城市、還有球迷來說，是個美妙的時刻，我們非常想要贏球，這就是為何我們把魏德請回家，期待我們季末的衝刺，為季後賽努力。」萊里寫道。

《ESPN》報導，魏德已向熱火請纓上陣，下一戰對公鹿的比賽就要立即出賽，因為他非常想念熱火的隊友，隊友也很想念他。騎士領袖詹姆斯（LeBron James）也在推特上向老友告別並獻上祝福，寫道：「為我的兄弟魏德感到開心，本來就該這麼做，愛你！我的好兄弟！」

美媒指出，這筆交易是騎士為因應克拉克森（Jordan Clarkson）加入、隊上又有年輕的奧斯曼（Cedi Osman）做出的決定，讓上場時間勢必再被壓縮的老將魏德回到老東家，魏德本人、經紀人與詹姆斯已在確定交易前做了協商，曾說希望有朝一日能在熱火退休的魏德，如今很有機會圓夢，認為是筆雙贏的交易。