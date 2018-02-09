中職》跳槽兄弟 猿最多勝投手坦言：人生最困難抉擇

〔體育中心／綜合報導〕去年效力桃猿並奪全隊最多16勝的賽格威，昨確定轉投中信兄弟，被稱作「網紅」的他，特地在臉書發了千字的中英道別文，向桃猿十號隊友表達感謝之意，並坦言這是他人生最困難的抉擇之一。

「我寫這封信是想要讓Lamigo的十號隊友們知道和你們一起度過的2017美好球季，我相當心懷感激。」賽格威說，十號隊友在他心中佔有重要的一席之地，「場邊的啦啦隊Lami Girls，中壢夜市附近的網球小子，數不盡的點點滴滴，還有和你們共度2017屢破紀錄的球季，這對我意義重大。」

賽格威說，去年的種種，他都樂在其中，「像是『我是張飛』，『我是流氓』，『不要碰我肩膀』，還有逛夜市所得到的樂趣。這些都是因為我在2017金冠軍球季和球隊上上下下，從2號（洪一中總教練）到99號（林政億），特別是十號隊友的認同，極佳互動所體驗到的。」

新球季轉戰中信兄弟，賽格威說，再次謝謝大家體諒和體解，這是他人生最困難的抉擇之一，「我真的很感謝你們的支持，也期待很快能在台灣再見到大家。」

最後賽格威還幽默備註寫道，他忘了提到1號（葉竹軒），因為葉太安靜了，「他的休息室置物櫃就在我的旁邊，而且搭隊巴的時候也大多坐在我前面的位置。我們基本上也算是兄弟，因為我們都有墨西哥的淵源。」

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