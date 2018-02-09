NBA》昔日MVP淪交易配角 傳灰狼有意招募羅斯

羅斯被交易到爵士，灰狼有意招募。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今與爵士、國王完成三方交易，老將底薪加盟的昔日MVP羅斯（Derrick Rose）被打包送往爵士，美媒指出若羅斯隨後被釋出，已多次展現招募誠意的灰狼將會嘗試簽下羅斯。

騎士今完成多筆交易大肆重組陣容，在與爵士、國王的三方交易中，騎士送走羅斯、尚柏特（Iman Shumpert）、克勞德（Jae Crowder），和一支2020年的次輪選秀籤，換來胡德（Rodney Hood）與G.希爾（George Hill）兩位球員。

《紐約時報》報導，若爵士決定釋出羅斯，灰狼將出手延攬羅斯，《Yahoo體育》則透露，爵士已打算放人，好讓羅斯有機會投奔有季後賽能打的球隊。美媒指出，灰狼早在去年就展現強烈意願想招募羅斯，但羅斯最後選擇以1年底薪短約加盟騎士。

29歲的羅斯生涯前7季皆效力公牛，期間曾連3年入選明星賽、拿過年度最佳新人與年度MVP大獎，然而隨後飽受傷勢所擾淪為籃球浪人，輾轉效力尼克、騎士，如今被交易到爵士再獲青睞，有機會投靠灰狼、與昔日公牛總教練希波鐸（Tom Thibodeau）再續前緣。

羅斯羅斯本季僅出賽16場，其中7場先發，場均上陣19.3分鐘，拿9.8分1.8籃板1.6助攻，季初曾因腳踝扭傷未癒、身心俱疲向球隊告假暫時離隊。

灰狼總教練曾執教公牛。（資料照，美聯社）