NBA》騎士震撼3交易力抗勇士 美媒卻這樣分析…

〔體育中心/綜合報導〕趕在交易截止日之前,騎士隊在台灣時間深夜做了一連串交易,送走6名平均30.3歲的資深球員,迎來4名平均26.5歲的年輕人,打掉季初至今磨合不佳的舊陣容,盼能扭轉困境。

1. 送走I湯

騎士隊最重大交易為送走明星控衛I.湯瑪斯(Isaiah Thomas),連同他和弗萊(Channing Frye)、2018年首輪籤,向湖人隊換來兩位年輕好手克拉克森(Jordan Clarkson)及南斯(Larry Nance)。

季初用厄文(Kyrie Irving)換來的I湯,至今僅出賽15場,場均14.7分,上場406分鐘正負值是可怕的「-132」,透過這筆交易從湖人換來的2小將,NBA官網認為騎士帳面上看來更健康、更有活力,且防守更好。

2. 換來2後衛

騎士啟動三隊交易,將尚伯特(Iman Shumpert)送去國王;克羅德(Jae Crowder)和羅斯(Derrick Rose)送去爵士;二輪籤送到熱火,換來爵士後衛胡德(Rodney Hood)、國王後衛希爾(George Hill)。

這筆交易甩掉羅斯等3人命中率31.4%的三分線命中率,迎來胡德、希爾的41%,雖然胡德將在今夏成為受限自由球員,騎士屆時得要花一筆錢留住他,但現階段騎士隊的控衛投射、防守能力更佳。

3. 送走魏德

魏德本季表現不佳,平均只拿生涯新低的11.2分,騎士隊一連串補強將壓縮他上場空間,因而幫助他回到老東家熱火,換來第2輪選秀籤。

回首2017年總冠軍賽陣容,騎士隊只剩詹姆斯、柯佛、洛夫、JR史密斯、T.湯普森為原班人馬。這串交易補強,ESPN透過RPM預測系統指出,騎士隊防守將大幅提升,從倒數第29來到接近聯盟平均,但進攻則略減,相較於去年有厄文的騎士更是大幅下滑,難抗衛冕軍勇士隊。

騎士去年冠軍賽陣容僅剩5人:

