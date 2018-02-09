NBA》騎士震撼3交易力抗勇士 美媒卻這樣分析…

I湯在騎士隊僅打15場比賽就離開。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕趕在交易截止日之前，騎士隊在台灣時間深夜做了一連串交易，送走6名平均30.3歲的資深球員，迎來4名平均26.5歲的年輕人，打掉季初至今磨合不佳的舊陣容，盼能扭轉困境。

1. 送走I湯

騎士隊最重大交易為送走明星控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），連同他和弗萊（Channing Frye）、2018年首輪籤，向湖人隊換來兩位年輕好手克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance）。

季初用厄文（Kyrie Irving）換來的I湯，至今僅出賽15場，場均14.7分，上場406分鐘正負值是可怕的「-132」，透過這筆交易從湖人換來的2小將，NBA官網認為騎士帳面上看來更健康、更有活力，且防守更好。

2. 換來2後衛

騎士啟動三隊交易，將尚伯特（Iman Shumpert）送去國王；克羅德（Jae Crowder）和羅斯（Derrick Rose）送去爵士；二輪籤送到熱火，換來爵士後衛胡德（Rodney Hood）、國王後衛希爾（George Hill）。

這筆交易甩掉羅斯等3人命中率31.4%的三分線命中率，迎來胡德、希爾的41%，雖然胡德將在今夏成為受限自由球員，騎士屆時得要花一筆錢留住他，但現階段騎士隊的控衛投射、防守能力更佳。

3. 送走魏德

魏德本季表現不佳，平均只拿生涯新低的11.2分，騎士隊一連串補強將壓縮他上場空間，因而幫助他回到老東家熱火，換來第2輪選秀籤。

回首2017年總冠軍賽陣容，騎士隊只剩詹姆斯、柯佛、洛夫、JR史密斯、T.湯普森為原班人馬。這串交易補強，ESPN透過RPM預測系統指出，騎士隊防守將大幅提升，從倒數第29來到接近聯盟平均，但進攻則略減，相較於去年有厄文的騎士更是大幅下滑，難抗衛冕軍勇士隊。

騎士去年冠軍賽陣容僅剩5人：