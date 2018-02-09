NBA》不滿吹判遭驅逐出場 D.格林遭罰147萬

The ref wasn't hearing it from Draymond. pic.twitter.com/0oym2qCqwm — SportsCenter （@SportsCenter） 2018年2月7日

〔體育中心／綜合報導〕勇士主力前鋒「追夢綠」D.格林（Draymond Green）因為週三不服吹判對裁判惡言相向，並在三、四節分別吃T遭驅逐出場，今天聯盟做出懲處，D.格林遭罰款五萬美元（約147萬台幣）。

週三勇士在主場迎戰雷霆，第三節D.格林遭J.葛蘭特（Jerami Grant）「肘擊」臉部嘴唇流血，但裁判並沒有響哨，D.格林不悅的向裁判抗議，並且露出的還在流血的嘴唇，不過裁判並沒有理會，除了請他離開自己視線，還賞他技術犯規。

末節D.格林又被判吹進攻犯規，他無奈雙手一攤，並沒有再抗議，不過隨後裁判卻認為他亂丟球，還彈進記錄台，又因為態度不佳吃了第二次T遭驅逐出場。目前D.格林是全聯盟技術犯規最多的球員，共有13次，隊友杜蘭特（Kevin Durant）則以11次居次。

之前因為砲轟裁判執法不公才被罰款2.5萬美元（約台幣73萬）的格林，賽後被問到今天被驅逐出場僅回答：「不了，我想留下我的錢。」不過聯盟仍祭出罰款，還要價5萬美元。