NBA》湯瑪斯被交易欣喜若狂 經紀人：他走對彼此都好

I.湯瑪斯對於交易欣喜若狂。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今將I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）打包送往湖人，美媒報導I.湯瑪斯雖厭倦被交易，但似乎對能夠離開騎士、另尋出路感到欣喜若狂，經紀人也透露這筆交易非常有利I.湯瑪斯。

生涯曾效力國王、太陽，上季在塞爾提克打出代表作的I.湯瑪斯，季後意外成為交易籌碼被送往騎士，好不容易熬過臀傷重返球場，讓I.湯瑪斯在上役對灰狼賽後忍不住感嘆，自己已經厭倦被交易，「雖然來這（騎士）並非本意，但我確實想待在這，我們真的有機會奪冠，我想當其中一員。」I.湯瑪斯說。

結果騎士將I.湯瑪斯打包送往湖人，《ESPN》記者透露I.湯瑪斯對於這筆交易感到欣喜若狂，經紀人Aaron Goodwin也說，I.湯瑪斯離開騎士對彼此都好，因為騎士由詹姆斯（LeBron James）主導，需要球權的I.湯瑪斯在這套系統無處發揮，為此經紀人已與球隊總管溝通多時，「這對雙方都沒好處，所以這（離開）對I.湯瑪斯來說是個很棒的機會。」

美媒分析，由於湖人菜鳥控衛波爾（Lonzo Ball）膝傷歸期未定，就現階段而言，I.湯瑪斯是目前湖人最健康的控衛人選，然而當波爾傷癒回歸且表現出色，季後合約將到期的I.湯瑪斯可能得退居球隊第六人，因為湖人會給球隊積極栽培的波爾更多上場磨練的時間。

湖人目前尚未宣布I.湯瑪斯的角色定位，會打先發或替補並不清楚，總教練華頓（Luke Walton）受訪時僅簡短回應：「他是位很出色的球員，才剛傷癒歸隊，所以會越打越好的。」

球哥是湖人未來的基石。（資料照，法新社）